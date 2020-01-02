Петербуржцы встретили новый 2020-й год

Тысячи горожан вышли на прогулку в центр города и на Дворцовую площадь.

Несмотря на ненастную погоду, в ночь с 31 декабря на 1 января множество петербуржцев вышли на прогулку на Невский проспект. Метро в эту ночь работает без перерыва, однако для пешеходов открыли главный проспект города.

Факелы Ростральных колонн горят в ночь на 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года с 23 часов до 3:00. Основное празднование стартовало на Дворцовой площади в 22:00 31 декабря, а в ночи состоится праздничный салют. По предварительной информации, он запланирован в 3:00 часа ночи.

Ранее мы рассказали, где можно погулять в Петербурге зимой и опубликовали список площадок для запуска салютов в городе.

Фото: Pixabay