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В ветреное воскресенье в Петербурге будет до +21 градуса тепла
Сегодня, 15:47
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mook1

В ветреное воскресенье в Петербурге будет до +21 градуса тепла

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Атмосферное давление будет ночью понижаться, а утром и днем – повышаться.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящее воскресенье. По данным, которые предоставило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 12 июля в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. 

Местами возможны кратковременные дожди. Ветер примет юго-западное и западное направления, будет дуть со скоростью в 6-11 метров в секунду. При этом в первой половине ночи местами возможны его порывы в 15-18 м/с. Ночная температура воздуха составит 13-15 градусов, днем потеплеет до +19...+21 градусов. Ночью атмосферное давление будет понижаться, а утром и днем – повышаться.

Ранее в связи с сильными порывами ветра в городе объявили штормовое предупреждение

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, лето, петербург, погода
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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