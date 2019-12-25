В ветреное воскресенье в Петербурге будет до +21 градуса тепла

Атмосферное давление будет ночью понижаться, а утром и днем – повышаться.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящее воскресенье. По данным, которые предоставило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 12 июля в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами возможны кратковременные дожди. Ветер примет юго-западное и западное направления, будет дуть со скоростью в 6-11 метров в секунду. При этом в первой половине ночи местами возможны его порывы в 15-18 м/с. Ночная температура воздуха составит 13-15 градусов, днем потеплеет до +19...+21 градусов. Ночью атмосферное давление будет понижаться, а утром и днем – повышаться.

Ранее в связи с сильными порывами ветра в городе объявили штормовое предупреждение.

Фото: Piter.tv