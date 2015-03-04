Погода в Ленобласти испортится 27 февраля

В дневное время суток диапазон температур составит от -2 до +3 градусов.

Жителей Ленинградской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых в предстоящую пятницу, 27 февраля. Спасатели отмечают возможность сильных ветровых нагрузок, выпадения значительного объема осадков и сложных дорожных ситуаций. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно данным пресс-службы местного подразделения МЧС, в западных районах области вечером и ночью будут наблюдаться интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Восточная часть региона столкнется с сильным снегопадом. Днём интенсивность осадков снизится до слабых или умеренных, преимущественно влажного характера.

Ожидается, что ночные температуры составят от -1 до -6 градусов, в некоторых местах столбик термометра может опускаться до -10 градусов. В дневное время суток диапазон температур составит от -2 до +3 градусов.

Кроме того, возможен гололёд и налипание мокрого снега, особенно в ночное время и утром, когда отдельные районы окажутся подвержены сильному воздействию метели. Южный и юго-западный ветер будет иметь скорость порядка 7-12 м/с, а его порывы в тёмное время суток способны достигать 15–17 м/с.

Автомобилистов призывают проявлять особую осторожность на трассах ввиду неблагоприятной дорожной обстановки. Уровень атмосферного давления останется практически неизменным, слегка снижаясь только в вечерние часы.

Ранее мы сообщили о том, что в четверг Петербург находится в ожидании тёплого фронта.

Фото: Pxhere