В четверг Петербург находится в ожидании тёплого фронта

Северную столицу в четверг ожидает влияние теплого фронта, движущегося с запада. Облачный покров окутает город плотным слоем, а ближе ко второй половине дня начнется снегопад, местами переходящий в сильные осадки, особенно в Ленинградской области. Усиление ветра приведет к возникновению метелей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается в пределах от -2 до -4 градусов Цельсия, в регионе воздух прогреется до -1...-6 градусов. Юго-западный ветер разгонится до скорости 5-10 м/с, усиливаясь днем до порывистого.

Атмосферное давление постепенно снизится до отметки 764 мм рт.ст., оставаясь выше среднего уровня.

Фото: Piter.TV