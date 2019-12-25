  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В четверг Петербург находится в ожидании тёплого фронта
Сегодня, 8:09
230
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В четверг Петербург находится в ожидании тёплого фронта

0 0

Атмосферное давление постепенно снизится до отметки 764 мм рт.ст., оставаясь выше среднего уровня.

Северную столицу в четверг ожидает влияние теплого фронта, движущегося с запада. Облачный покров окутает город плотным слоем, а ближе ко второй половине дня начнется снегопад, местами переходящий в сильные осадки, особенно в Ленинградской области. Усиление ветра приведет к возникновению метелей.  Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается в пределах от -2 до -4 градусов Цельсия, в регионе воздух прогреется до -1...-6 градусов. Юго-западный ветер разгонится до скорости 5-10 м/с, усиливаясь днем до порывистого. 

Атмосферное давление постепенно снизится до отметки 764 мм рт.ст., оставаясь выше среднего уровня.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии