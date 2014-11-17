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Прохладные ночи и кратковременные дожди: прогноз погоды в Ленобласти на 26 августа
Сегодня, 15:52
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Прохладные ночи и кратковременные дожди: прогноз погоды в Ленобласти на 26 августа

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Днем воздух прогреется до комфортных +16...+21 градуса.

В предстоящую среду, 26 августа, Ленинградская область окажется под влиянием переменной облачности. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков, существенных осадков в ночные часы не ожидается, однако к концу дня местами возможны кратковременные дожди.

Температурный фон будет соответствовать сезонной норме. В ночные столбики термометров опустятся до +7...+12 градусов, а в отдельных низинах похолодает до +4. Днем воздух прогреется до комфортных +16...+21 градуса.

Ночью в некоторых районах области может сформироваться слабый туман. Будет дуть преимущественно северный ветер скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет расти.

Ранее мы сообщили о том, что погода в Петербурге будет прохладной и ветреной под влиянием циклона из Коми.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, погода
Категории: Погода, Новости СПб, Лента новостей,

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