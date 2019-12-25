Погода в Петербурге будет прохладной и ветреной под влиянием циклона из Коми

Столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов, по Ленинградской области – от +14 до +19 градусов.

Сегодня Петербург останется в тыловой части удаленного циклона с центром в Республике Коми. В городе сохранится облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие дожди, а температурный фон будет держаться ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов, по Ленинградской области – от +14 до +19 градусов. Северо-западный ветер усилится до 3–8 м/с.

Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 763 мм рт. ст., превысив норму.

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Фото: Piter.TV

