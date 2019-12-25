  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прогноз погоды в Ленобласти на 25 июня: дожди, туман и до +22 градусов
Сегодня, 15:35
183
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Прогноз погоды в Ленобласти на 25 июня: дожди, туман и до +22 градусов

0 0

Северо-западный и западный ветер будет слабым ночью и станет умеренным в дневные часы.

‎В четверг, 25 июня, на территории Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует преимущественно нестабильный характер погоды с кратковременными осадками.

‎Ночью кратковременные дожди пройдут в большинстве районов, а днём они будут носить локальный, местами кратковременный характер. Утром и ночью в отдельных районах ожидается образование тумана, что может потребовать от водителей повышенной осторожности. Северо-западный и западный ветер будет слабым ночью и станет умеренным в дневные часы. 

Температурный фон останется комфортным. Ночью столбики термометров покажут +5…+10 градусов, а в районах, прилегающих к водоёмам, температура не опустится ниже +13 градусов. Днём воздух прогреется до +17…+22 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет слабо повышаться.

‎Фото: Pxhere 

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии