Дожди и прохлада ждут петербуржцев в середине недели

В течение дня температура составит +16…+18 градусов

Сегодня, 24 июня, Петербург окажется под влиянием атмосферного фронта с северо-запада. Это приведет к облачной погоде с прояснениями и дождями, что ограничит дневной прогрев. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В течение дня температура составит +16…+18 градусов, а в Ленинградской области — от +15 до +20 градусов.

Ветер будет северо-западным со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Фото: Piter.TV