В Ленобласти в ночь на 21 июня может похолодать до +3 градусов

В регионе предстоящее воскресенье ожидается без осадков.

Опубликован прогноз погоды синоптиков на предстоящее воскресенье в Ленинградской области. Данные со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" приводит пресс-служба ГУ МЧС по 47 региону.

В частности, 21 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Восточный ветер ночью задует со скоростью в 3-8 метра в секунду, днем усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха в ночь составит +8...+13 градусов тепла. Местами возможно похолодание до +3 градусов, предупреждают синоптики. Днем уже потеплеет до 18-23 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы сообщили прогноз погоды в Петербурге на 21 июня. Повторения аномальной жары последних дней пока не планируется.

Фото: Piter.tv