Ленобласть встретит 15 июня погодой без осадков

Атмосферное давление будет понижаться.

Стало известно, какая погода ожидается в Ленинградской области в понедельник, 15 июня. По данным ГУ МЧС по 47 региону со ссылкой на информацию ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Ленобласти в понедельник погода будет без осадков, возможна переменная облачность.

Ночью будет слабый ветер восточных направлений, днем он усилится 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+14 гр., днем 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили россиян о грядущей аномальной жаре.

Фото: Piter.tv