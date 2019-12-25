Ленобласть встретит 15 июня погодой без осадков

Стало известно, какая погода ожидается в Ленинградской области в понедельник, 15 июня. По данным ГУ МЧС по 47 региону со ссылкой на информацию ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Ленобласти в понедельник погода будет без осадков, возможна переменная облачность.
Ночью будет слабый ветер восточных направлений, днем он усилится 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+14 гр., днем 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили россиян о грядущей аномальной жаре.
Фото: Piter.tv
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