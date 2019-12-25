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В Ленобласти 12 июля потеплеет до +23 градусов
Сегодня, 15:51
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В Ленобласти 12 июля потеплеет до +23 градусов

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Атмосферное давление будет изменяться в течение дня.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящее воскресенье. По данным, которые предоставило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 12 июля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. 

В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Ветер примет юго-западное и западное направления, будет дуть со скоростью в 6-11 метров в секунду. При этом в первой половине ночи  возможны порывы ветра в 15-18 м/с. Ночная температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, днем – до +18...+23 градусов. Ночью атмосферное давление будет понижаться, а утром и днем – повышаться.

Ранее мы сообщали о том, что из-за сильных порывов ветра в Ленинградской области объявили штормовое предупреждение.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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