Воскресный день в Ленобласти станет ветреным

Предстоящее воскресенье в Ленинградской области будет характеризоваться сильным порывистым ветром. Как предупредили в ГУ МЧС РФ по региону, по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 12 июля ожидается усиление порывов ветра до 15-18 метров в секунду.
Как предупреждают спасатели, в связи со сложившейся метеорологической обстановкой в эти два дня повышается вероятность ДТП на дорогах региона, происшествий в акваториях Ленобласти, авиапроисшествий и аварий на железной дороге, а также замыканий на линиях передач и аварий на объектах ЖКХ. Спасатели не исключают природные пожары, возможное подтопление жилого сектора, поражения объектов, не оборудованных громоотводами.
В связи со сложившейся ситуацией спасатели рекомендуют жителям сохранять все возможные меры предосторожности.
Фото: Piter.tv
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