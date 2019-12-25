Воскресный день в Ленобласти станет ветреным

Повышается вероятность ряда происшествий, сообщили в МЧС.

Предстоящее воскресенье в Ленинградской области будет характеризоваться сильным порывистым ветром. Как предупредили в ГУ МЧС РФ по региону, по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 12 июля ожидается усиление порывов ветра до 15-18 метров в секунду.

Как предупреждают спасатели, в связи со сложившейся метеорологической обстановкой в эти два дня повышается вероятность ДТП на дорогах региона, происшествий в акваториях Ленобласти, авиапроисшествий и аварий на железной дороге, а также замыканий на линиях передач и аварий на объектах ЖКХ. Спасатели не исключают природные пожары, возможное подтопление жилого сектора, поражения объектов, не оборудованных громоотводами.

В связи со сложившейся ситуацией спасатели рекомендуют жителям сохранять все возможные меры предосторожности.

Фото: Piter.tv