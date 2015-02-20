Синоптик пообещал петербуржцам тёплую и сухую погоду в конце июля

В ночь на 26 июля до Северной столицы дойдёт атмосферный фронт с Прибалтики. Образовавшийся в районе Рижского залива циклон польёт город дождями и быстро покинет его. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
При этом температура в городе практически достигнет +25 градусов, однако днём вернётся к привычным +21…+23 градусам.
Также Колесов отметил, что вторая половина недели будет сухой и тёплой.
Ранее мы сообщили о том, что долгожданное потепление возвращается в Петербург 25 июля.
Фото: Piter.TV
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