Синоптик пообещал петербуржцам тёплую и сухую погоду в конце июля

Образовавшийся в районе Рижского залива циклон польёт город дождями и быстро покинет его.

В ночь на 26 июля до Северной столицы дойдёт атмосферный фронт с Прибалтики. Образовавшийся в районе Рижского залива циклон польёт город дождями и быстро покинет его. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

При этом температура в городе практически достигнет +25 градусов, однако днём вернётся к привычным +21…+23 градусам.

Также Колесов отметил, что вторая половина недели будет сухой и тёплой.

Ранее мы сообщили о том, что долгожданное потепление возвращается в Петербург 25 июля.

Фото: Piter.TV