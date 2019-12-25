Долгожданное потепление возвращается в Петербург 25 июля

Температура в Северной столице составит +22…+24°, по Ленобласти +20…+25°.

Во вторник, 25 июля, Петербург останется на периферии обширного циклонического вихря. Однако помимо ветров с юго-запада, город начнут прогревать более тёплые воздушные массы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Несмотря на потепление, в регионе сохранится облачность с прояснениями. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура в Северной столице составит +22…+24°, по Ленобласти +20…+25°.

Порывы юго-западного ветра достигнут 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижатьсяи составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV