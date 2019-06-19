В Петербурге могут пройти дожди 6 ноября

Плтные облака закроют Северную столицу и вызовут непогоду.

В понедельник, 6 ноября, погоду сформирует циклонический вихрь с центром над странами Прибалтики. Он продолжит закрывать небо плотными облаками и вызовет дожди, а температурный фон останется на 3-4 градуса выше климатической нормы. Об этом написал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее сообщалось, что октябрь в Петербурге закончился потеплением.

Фото: Piter.TV