Октябрь в Петербурге закончится потеплением

Температура воздуха 31 октября в Петербурге +2…+4 градуса.

Северная столица в последний день октября окажется в передней части циклона, центр которого в середине дня выйдет в акваторию Балтийского моря. В такой ситуации ожидается облачная, в начале дня с прояснениями погода, ближе к вечеру начнутся дожди. На севере Ленобласти в начале дня пройдёт мокрый снег с ледяными дождями, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 31 октября в Петербурге +2…+4 градуса, по Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В среду ожидаются дожди и +7…+9 градусов.

Фото: Piter.tv