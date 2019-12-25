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В Ленобласти 31 октября ночью местами похолодает до -8 градусов
Сегодня, 15:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 31 октября ночью местами похолодает до -8 градусов

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Ночью 31 октября местами пройдёт небольшой снег.

В Ленинградской области в последний день октября ожидается преимущественно облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 31 октября местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, во второй половине дня в большинстве районов дождь, местами небольшой, по северу области с мокрым снегом. Ветер ночью северо-восточный, восточный 2-7 м/с, днём восточный, юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, на востоке региона местами до -8, днём -1...+4 градуса, на юге области до +7 градусов. На дорогах гололедица. 

В Ленобласти за прошедшие выходные от снега и наледи очищено почти 2,5 тысячи региональных трасс.

Фото: МЧС; pxhere

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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