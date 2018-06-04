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В Ленобласти за выходные от снега и наледи очищено почти 2,5 тысячи региональных трасс

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В Ленобласти работает "горячая линия" для водителей по номеру 8-812-660-46-47. 

В Ленинградской области за прошедшие выходные от снега и наледи очищено почти две с половиной тысячи региональных трасс. Дорожники призывают водителей переходить на зимнюю резину, сообщили в администрации 47 региона.

В снегоочистке было задействовано почти 400 единиц спецтехники. Круглосуточная "горячая линия" приняла 16 заявок от водителей.

Денис Седов, глава дорожного комитета Ленобласти

Для обработки региональных трасс в период "температурных качелей" используется солевой раствор: он не даёт образовываться на асфальте так называемому "чёрному льду", который практически не виден на покрытии. 

В Ленобласти работает "горячая линия" для водителей по номеру 8-812-660-46-47. 

Видео: администрация Ленобласти

Теги: наледь, очистка дороги, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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