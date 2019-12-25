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Погода 2 октября порадует петербуржцев теплом и солнцем
Сегодня, 8:15
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Alena_Zinovieva

Погода 2 октября порадует петербуржцев теплом и солнцем

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Температурные показатели будут на 4-5 градусов выше нормы.

В пятницу, 2 октября, петербуржцы продолжат ощущать на себе благодатное влияние периферии обширного очага повышенного атмосферного давления. При переменной облачности в городе вновь обойдется без дождей. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня температурные показатели будут на 4-5 градусов выше обычных для начала октября значений. Столбики термометров в этот день поднимутся до +17…+19 градусов. В Ленобласти ожидается +15…+20 градусов тепла.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее петербуржцам рассказали, когда закончится бабье лето.

Фото: pixabay.com

Теги: бабье лето, михаил леус, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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