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Погибли два человека в перевернувшемся Chery Tigo в Гатчинском районе
Сегодня, 18:21
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Погибли два человека в перевернувшемся Chery Tigo в Гатчинском районе

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В машине обнаружили погибших водителя и 46-летнюю женщину. 

В воскресенье, 21 ноября, на трассе из Петербурга в Псков в Гатчинском районе погибли два человека в дорожном происшествии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около двух часов дня. По данным МВД, автомобиль Chery Tigo перевернулся и вылетел в кювет. В машине обнаружили погибших водителя и 46-летнюю женщину. 

На данный момент правоохранители выясняются все детали произошедшего. 

Ранее мы писали, что вблизи деревни Борисово произошла авария с двумя пострадавшими. По словам свидетелей, в аварии пострадали два человека.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп гатчинский район, погибшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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