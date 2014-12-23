Погибли два человека в перевернувшемся Chery Tigo в Гатчинском районе

В машине обнаружили погибших водителя и 46-летнюю женщину.

В воскресенье, 21 ноября, на трассе из Петербурга в Псков в Гатчинском районе погибли два человека в дорожном происшествии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около двух часов дня. По данным МВД, автомобиль Chery Tigo перевернулся и вылетел в кювет. В машине обнаружили погибших водителя и 46-летнюю женщину.

На данный момент правоохранители выясняются все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что вблизи деревни Борисово произошла авария с двумя пострадавшими. По словам свидетелей, в аварии пострадали два человека.

Фото: Piter.tv