Погиб верблюд Кеша в центре "Велес" под Петербургом

Сотрудники Центра отмечают, что признаков заболеваний у Кеши не было. Они предположили, что животное могли отравить.

Рано утром в воскресенье, 29 августа, погиб верблюд Кеша в центре реабилитации диких животных "Велес" под Петербургом. Об этом сообщили в официальной группе центра в социальной сети "Вконтакте".

Как рассказали сотрудники "Велеса", по неизвестной причине ночью Кешу вздуло, а в это время суток оказать помощь верблюду некому. Они отмечают, что признаков заболеваний у Кеши не было. Сотрудники предполагают, что животное могли отравить.

Вскрытие показало частичное отсутствие слизистой желудка, что может быть клиническим показателем отравления, - написали в сообщении "Велеса".

По словам сотрудников Центра, жизнь Кеши в "Велесе" не давало покоя многим живодерам и ненавистникам животных не давало покоя. Они обеспокоены этой ситуацией и предлагают усилить контроль над посещаемыми территорию.

К сожалению, мы не способны обеспечить полную изоляцию животных, проживая в социуме и работая в общественном направлении … к сожалению, обеспечить полный контроль за периметром Центра сотрудники Центра неспособны, да и совершенно невозможно, - отметили защитники животных.

Напомним, что верблюд Кеша родился в Тюмени, в 2019 году он снялся в фильме "Тобол". В марте прошлого года Кешу выкупили у хозяина и перевезли в "Велес".

Ранее сеть супермаркетов будет поставлять остатки рыбной продукцию в центр "Велес".

Фото: Вконтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным