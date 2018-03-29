Сеть супермаркетов будет поставлять остатки рыбной продукцию в центр "Велес"

Продукция пойдет на корм медведям.

Сеть финских супермаркетов PRISMA будет поставлять в центр по спасению диких животных "Велес" рыбную продукцию.

На данный момент сеть доставила медведям две партии продукции весом почти тонну. Таким образом ретейлеру не нужно будет сжигать или компостировать остатки рыбного производства, они пойдут на корм животным. Остатки будут замораживать и 2 раза в месяц передавать в реабилитационный центр.

По словам генерального директора сети супермаркетов Мариты Коскинен, компания спокойна за качество сырья для корма.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники центра "Велес" вырастили в Петербурге арбузы.

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным