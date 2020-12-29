Блогер заплатит 500 рублей за поездку голым на капоте машины по центру Петербурга

Самые серьезные претензии у правоохранителей возникли к водителю авто – на него составили несколько протоколов за нарушение ПДД.

Суд оштрафовал блогера, 20-летнего Акмала, за поездку голым на капоте машины по центру Петербурга. Молодому человеку придется заплатить 500 рублей за свою выходку.

Инцидент произошел 19 января. В распоряжении ГУ МВД России по городу и Ленобласти оказалось видео со всем происходящим. На записи видно, как молодой человек с бутылкой в руках едет на капоте автомобиля ВАЗ по Невскому проспекту. Перед шоу хулиганы предусмотрительно сняли госномера с машины, однако остаться инкогнито у них не получилось.

Самые серьезные претензии правоохранители предъявили водителю ВАЗ, 19-летнему Эмкину. На него составили несколько протоколов за нарушение ПДД. Кроме того, полицейские сомневаются в подлинности госномеров. Их изъяли до конца проверки.

Ранее мы писали, что в Петербурге оштрафовали мужчину, по вине которого погиб монтажник в метро.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти