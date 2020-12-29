В Петербурге оштрафовали мужчину, по вине которого погиб монтажник в метро

Рабочий упал в шахту и скончался на месте происшествия.

Василеостровский районный суд Петербурга закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Гарифуллина. Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности, которое привело к смерти рабочего. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Трагедия произошла 8 июня 2020 года. Руководитель электрослесарей-монтажников, работающих в шахте метро, Гарифуллин изменил технологию работ. Одному из подчиненных он поручил использовать подъемную вышку с истекшим сроком службы. В результате конструкция опрокинулась, и рабочий упал с высоты, разбившись насмерть.

Компания ОАО "Метрострой" выплатила семье погибшего 1 млн рублей. Гарифуллин признал свою вину и извинился. Суд назначил мужчине штраф в размере 60 тысяч рублей.

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