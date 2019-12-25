На строящейся станции "Горный институт" погиб рабочий

Ещё один человек доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге возбудили уголовное дело после несчастного случая, который произошёл 8 июня на строящейся станции метрополитена "Горный институт". Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу.

Строительная люлька опрокинулась из-за нарушения правил безопасности, считают следователи. Один рабочий в результате инцидента погиб, второй был госпитализирован в больницу.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы, выясняются все детали произошедшего.

Накануне в "Метрострое" показали фото строительства станции "Горный институт".

Фото: Piter.TV