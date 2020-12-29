Суд заключил под стражу напавшего на врача в детской поликлинике на Караваевской

Обвиняемый утверждал, что действовал в рамках "необходимой обороны".

Невский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который нанес травмы женщине-педиатру во время конфликта в детской поликлинике. Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Органы предварительного следствия установили, что 18-го января Ярослав Крамской устроил скандал с врачом в детской поликлинике №73. Он сделал это в присутствии других людей. Во время конфликта мужчина распылил содержимое газового баллончика в лицо потерпевшей. В результате этого педиатр упала на пол, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей затылочной области.

На следующий день Крамского задержали и предъявили обвинение по статье "Хулиганство". Он не признал свою вину.

Следствие полагает, что подсудимый может скрыться, угрожать потерпевшей или других свидетелям, уничтожить доказательство. У мужчины нет регистрации в Петербурге или Ленобласти, близкие родственники, кроме жены и ребенка, проживают в Архангельской области.

Ярослав Крамской заявил, что не намерен скрываться. По его словам, он проживает в Петербурге с женой и малолетним ребенком, которые находятся на его иждивении. Также он оказывает материальную помощь своим родителям, имеет постоянный источник дохода, с предъявленным обвинением не согласен, так как действовал в пределах необходимой обороны. Мужчина сообщил, что, если его заключат под стражу, это негативно отразится на его жизни и жизни его семьи. Защитник указала, что квалификация действий обвиняемого не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Суд постановил заключить мужчину под стражу до 18 марта 2021.

Фото: Piter.TV