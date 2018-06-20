Покатушки с малознакомыми парнями закончились для петербурженки газовой атакой

Утром 28 апреля в полицию Кировского района Петербурга обратилась 25-летняя девушка и заявила о разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Потерпевшая рассказала, что около пяти часов утра подъехала к дому №8 по Невельской улице с малознакомыми парнями. Один из них вышел с ней на улицу и брызнул в лицо из газового баллончика. После грабитель отобрал у жертвы мобильный телефон и скрылся с приятелем с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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Фото: Piter.TV
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