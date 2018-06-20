Петербуржцы тратят на каршеринг больше всех в России

сего за 2018 год рынок каршеринга в России вырос в семь раз.

Согласно исследованию Сбербанка жители Санкт-Петербурга тратят на услуги каршеринга почти 300 рублей, это самый большой показатель в стране.

Специалисты банка проанализировали рынок и установили, что в городе на Неве стоимость одной поездки составляется 296 рублей 10 копеек. В Москве и московской области, где услуга каршернига распространена намного больше, граждане платят за разовое пользование авто на 40 рублей меньше.

Всего за 2018 год рынок каршеринга в России вырос в семь раз и достиг 7 млрд рублей в годовом исчислении.

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