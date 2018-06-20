В четверг, 28 марта, стало известно о том, что в Петербурге планируют построить 8 новых отелей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Представители комитета по инвестициям заявили, что они планируют предоставить объекты недвижимости в Петербурге под строительство сразу 8 трёхзвёздочных отелей. Так, за предыдущие 2 года город заключил 10 договоров аренды нежилых помещений под хостелы, а с начала 2019 заключено уже 6 контрактов.
В данный момент в Северной столице проведена инвентаризация приспособленных под хостелы помещений.
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Фото:pixabay
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