К настоящему моменту проведена инвентаризация приспособленных под хостелы помещений.

В четверг, 28 марта, стало известно о том, что в Петербурге планируют построить 8 новых отелей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Представители комитета по инвестициям заявили, что они планируют предоставить объекты недвижимости в Петербурге под строительство сразу 8 трёхзвёздочных отелей. Так, за предыдущие 2 года город заключил 10 договоров аренды нежилых помещений под хостелы, а с начала 2019 заключено уже 6 контрактов.

В данный момент в Северной столице проведена инвентаризация приспособленных под хостелы помещений.

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