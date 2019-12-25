Поезда "зеленой" ветки метро двигаются с увеличенным интервалом

Поезда по третьей (зеленой) линии петербургского метрополитена начали двигаться с увеличенным интервалом. Об этом 3 апреля предупредили в пресс-службе подземки.
Подождать поезда придется на отрезке от станции "Площадь Александра Невского" до "Беговой". Пресс-служба связывает временные неудобства с техническими причинами.
Фото: Piter.TV
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