Поезда "зеленой" ветки метро двигаются с увеличенным интервалом

Это связано с техническими причинами.

Поезда по третьей (зеленой) линии петербургского метрополитена начали двигаться с увеличенным интервалом. Об этом 3 апреля предупредили в пресс-службе подземки.

Подождать поезда придется на отрезке от станции "Площадь Александра Невского" до "Беговой". Пресс-служба связывает временные неудобства с техническими причинами.

Фото: Piter.TV