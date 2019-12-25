  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поезда "зеленой" ветки метро двигаются с увеличенным интервалом
Сегодня, 13:23
89
himif

Поезда "зеленой" ветки метро двигаются с увеличенным интервалом

0 0

Это связано с техническими причинами.

Поезда по третьей (зеленой) линии петербургского метрополитена начали двигаться с увеличенным интервалом. Об этом 3 апреля предупредили в пресс-службе подземки.

Подождать поезда придется на отрезке от станции "Площадь Александра Невского" до "Беговой". Пресс-служба связывает временные неудобства с техническими причинами.

Фото: Piter.TV

Теги: метрополитен, технические причины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Колобов Василий
Сегодня 13:37

Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все  анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://srt.vg/trax

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии