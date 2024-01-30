Поезда на новой линии метро Петербурга будут ходить реже обычного

На коричневой ветке петербургского метро увеличат интервалы между поездами.

На строящейся "коричневой" ветке метро в Санкт-Петербурге поезда будут следовать с увеличенными интервалами. Об этом сообщил начальник метрополитена Евгений Козин в эфире программы "Большое интервью" на телеканале "78".

По словам Козина, расстояние между станциями новой линии составит чуть более двух километров. Работа участка, который включает один перегон, будет организована по стандартной схеме: состав заезжает в тупик, затем разворачивается и следует в обратном направлении.

Он уточнил, что в часы пик интервал движения составит около семи минут, однако это не приведёт к значительной нагрузке на станции. Начальник метрополитена добавил, что новая ветка должна снизить нагрузку на Первую линию, особенно на станции "Автово", "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов".

Ранее мы сообщили о том, что первые тяговые подстанции трамвая до Славянки подключены к электросетямсетям.

Фото: Комитет по транспорту