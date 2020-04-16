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Поезда "Аллегро" начнут ходить чаще из-за повышенного спроса
Сегодня, 19:41
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Поезда "Аллегро" начнут ходить чаще из-за повышенного спроса

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Дополнительный рейс будет курсировать в вечернее время в ближайшую неделю

В ближайшее время количество рейсов поездов "Аллегро" между Хельсинки и Петербургом увеличится. Об этом 11 марта, в пятницу, заявила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на финские СМИ и представителей VR.

Так, по данным АТОР, в обе стороны будут следовать не два, а три поезда. Дополнительный рейс будет курсировать в вечернее время в ближайшую неделю. Такое решение приняли из-за возросшего спроса. 

Отметим, что до пандемии поезда ходили из Петербурга по четыре раза в день.

Ранее мы сообщали, что рейсы из Петербурга поездов "Аллегро" заполнены. На сегодняшний день этот поезд доступен только гражданам России и Финляндии.

Фото: Piter.tv

Теги: аллегро, поезд, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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