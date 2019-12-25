Из Петербурга рейсы поездов "Аллегро" заполнены

На сегодняшний день этот поезд доступен только гражданам России и Финляндии.

Билеты на рейсы поезда "Аллегро" 3 марта из Петербурга в Хельсинки проданы почти полностью. Об этом рассказал Yle со ссылкой на финскую государственную железнодорожную компанию VR.

В Петербург выкуплена только четверть доступных билетов. Большинство финских граждан уже покинули или покидают Россию, согласно данным посольства Финляндии в Москве.

На сегодняшний день этот поезд доступен только гражданам России и Финляндии. VR ведёт переговоры с российской стороной о предоставлении этого права гражданам других стран.

Ранее стало известно, что поезд "Аллегро" будет ходить между Петербургом и Хельсинки. По данным сообщения VR, поезда "Аллегро" будут ходить в Россию, "по крайней мере, пока". Также добавили, на сегодняшний день никаких санкций в отношении железнодорожных перевозок нет.

Фото: Piter.tv