Поезд Петербург-Адлер сбил двух человек в Зеленограде

Пострадавшими оказались женщина, которая скончалась на месте от полученных травм, и мужчина, госпитализированный в больницу.

Во вторник, 12 декабря, поезд дальнего следования, который двигался по маршруту Петербург-Адлер, сбил двух человек на станции "Крюково" в подмосковном Зеленограде. Об этом информирует пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Пострадавшими оказались женщина, которая скончалась на месте от полученных травм, и мужчина, госпитализированный в больницу.

По предварительной информации, пара переходила железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.

Ранее мы сообщили о том, что девушка попала под поезд на станции Мельничный Ручей.

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте