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Поезд Петербург-Адлер сбил двух человек в Зеленограде
Сегодня, 15:48
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Поезд Петербург-Адлер сбил двух человек в Зеленограде

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Пострадавшими оказались женщина, которая скончалась на месте от полученных травм, и мужчина, госпитализированный в больницу.

Во вторник, 12 декабря, поезд дальнего следования, который двигался по маршруту Петербург-Адлер, сбил двух человек на станции "Крюково" в подмосковном Зеленограде. Об этом информирует пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Пострадавшими оказались женщина, которая скончалась на месте от полученных травм, и мужчина, госпитализированный в больницу.

По предварительной информации, пара переходила железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.

Ранее мы сообщили о том, что девушка попала под поезд на станции Мельничный Ручей.

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте

Теги: новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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