Девушка попала под поезд на станции Мельничный Ручей

Пострадавшая скончалась на месте.

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования девушки 1998 года рождения на железнодорожной станции Мельничный Ручей. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД РФ ПО СЗФО на транспорте.

Установлено, что во вторник, 17 октября, в дежурную часть Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД на транспорте поступило сообщение о травмировании петербурженки в результате столкновения с электропоездом сообщением "Санкт-Петербург-Невская Дубровка" . Судя по результатам проверки, девушка переходила ж/д пути по несанкционированному железнодорожному переходу перед близко идущим подвижным составом.

Машинист электропоезда заметил человека в габарите пути: он подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, но травмирования избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 75-летняя пенсионерка попала под поезд и выжила.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)