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Поезд сбил человека на станции в Ленобласти
Сегодня, 19:44
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Поезд сбил человека на станции в Ленобласти

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Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Поезд сбил человека на станции "Трубниково" в Ленобласти. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах 10 мая. Происшествие случилось вечером в понедельник у деревни Трубников Бор в Тосненском районе.

Тело погибшего было найдено под платформой станции, устанавливаются обстоятельства случившегося.

До этого скоростной поезд "Сапсан" временно остановился на станции "Колпино". Путешествие из Москвы в Петербург прервалось из-за технической неисправности, сообщалось ранее.

Piter.tv рассказывал о том, что Infiniti устроил крупную аварию на Среднеохтинском проспекте. Повредились четыре иномарки. Водитель элитного автомобиля был пьян.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, поезд, сапсан, сбили человека, трубниково
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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