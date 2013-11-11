Поезд сбил человека на станции в Ленобласти

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Поезд сбил человека на станции "Трубниково" в Ленобласти. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах 10 мая. Происшествие случилось вечером в понедельник у деревни Трубников Бор в Тосненском районе.

Тело погибшего было найдено под платформой станции, устанавливаются обстоятельства случившегося.

До этого скоростной поезд "Сапсан" временно остановился на станции "Колпино". Путешествие из Москвы в Петербург прервалось из-за технической неисправности, сообщалось ранее.

Piter.tv рассказывал о том, что Infiniti устроил крупную аварию на Среднеохтинском проспекте. Повредились четыре иномарки. Водитель элитного автомобиля был пьян.

Фото: Piter.tv