Поезд сбил человека на станции в Ленобласти

Поезд сбил человека на станции "Трубниково" в Ленобласти. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах 10 мая. Происшествие случилось вечером в понедельник у деревни Трубников Бор в Тосненском районе.
Тело погибшего было найдено под платформой станции, устанавливаются обстоятельства случившегося.
До этого скоростной поезд "Сапсан" временно остановился на станции "Колпино". Путешествие из Москвы в Петербург прервалось из-за технической неисправности, сообщалось ранее.
Piter.tv рассказывал о том, что Infiniti устроил крупную аварию на Среднеохтинском проспекте. Повредились четыре иномарки. Водитель элитного автомобиля был пьян.
Фото: Piter.tv
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