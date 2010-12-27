Женщина с дочерью лишились конечностей под поездом в Новгородской области

Молодая петербурженка не успела помочь своей матери, которая случайно упала на рельсы.

Во вторник, 20 августа, на железнодорожной станции Неболчи в Любытинском районе Новгородской области пострадали две петербурженки. Они возвращались домой на пассажирском поезде "Санково – Петербург" и оказались под колесами скоростного состава. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Инцидент случился во время прибытия поезда. Пассажирки направлялись к своему вагону, когда 37-летняя Алина З. оступилась и попала под останавливающейся состав. На помощь кинулась ее 15-летняя дочь Александра З., которая попыталась вытащить мать, но не успела. Поезд наехал на петербурженок и причинил серьезные увечья: старшей нужно ампутировать левую конечность, а младшей – кисть.

На данный момент пострадавших госпитализировали в Боровичскую ЦРБ. Полиция начала устанавливать подробности происшествия.

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Фото: Pixabay