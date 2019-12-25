В Ленобласти создадут поезд на магнитной подушке

Разработку представит АО "Корпорация "Московский институт теплотехники".

Первый опытный образец трассы с поездом на магнитной подушке построят в 47-ом регионе. За разработку будет отвечать входящее в в "Роскосмос" АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генконструктора МИТ, академика РАН Юрия Соломонова, озвученные в ходе форума "Армия-2022".

Соломонов отметил, что постановление на проведение работ вышло ещё в июне. На данный момент началась разработка конструкторской документации, которою планируют завершить к концу текущего года.

Планируется, что поезд введут в эксплуатацию уже в 2025 году.

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Фото: МИТ