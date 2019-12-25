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В Ленобласти создадут поезд на магнитной подушке
Сегодня, 13:57
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В Ленобласти создадут поезд на магнитной подушке

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Разработку представит АО "Корпорация "Московский институт теплотехники".

Первый опытный образец трассы с поездом на магнитной подушке построят в 47-ом регионе. За разработку будет отвечать входящее в в "Роскосмос" АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова  генконструктора МИТ, академика РАН Юрия Соломонова, озвученные в ходе форума "Армия-2022".

Соломонов отметил, что постановление на проведение работ вышло ещё в июне. На данный момент началась разработка конструкторской документации, которою планируют завершить к концу текущего года.

Планируется, что поезд введут в эксплуатацию уже в 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти испытали сервис для покупки билетов на автобус онлайн.

Фото: МИТ 

Теги: ленинградская область, мит, поезд, технологии
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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