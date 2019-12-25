В Ленобласти испытали сервис для покупки билетов на автобус онлайн

Пилотный проект заработал на двух маршрутах.

В 47-ом регионе прошли испытания навигационно-информационной системы, с помощью которой пассажиры могут приобретать билеты на автобус онлайн. Пилотный проект коснулся двух маршрутов, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Так, пользователи общественного транспорта могут дистанционно рассчитаться при поездке по маршрутам №678 "ЖК "Цвета радуги" – Санкт-Петербург, станция метро "Озерки" и №575 Шлиссельбург – Санкт-Петербург, станция метро "Улица Дыбенко". Также система позволяет узнать полезную информацию об остановках и действующем расписании автобусов, и объектах, которые встретятся на пути.

Председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк отметил, что сервис показывает высокую востребованность среди населения. До конца августа его намерены реализовать на нескольких маршрутах во Всеволожском и Кировском районах.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе засняли семейство лосей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области