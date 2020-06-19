Поезда из Лавриков и Капитолово в Девяткино с трудом уместили пассажиров

Давка произошла из-за сокращения количества электричек.

Жители Ленинградской области, следующие в Девяткино из деревень Лаврики и Капитолово на электричке, вынуждены терпеть поездку в некомфортных условиях. Во время эпидемии в вагонах не протолкнуться: некоторым приходится ожидать следующего рейса. Видео с ситуацией на платформах поделились в социальных сетях.

Большой поток пассажиров связан с тем, что на время ограничений по коронавирусу РЖД сократило число поездов более чем в два раза.



Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района добивается от РЖД ремонта путепроводов.

Видео: ВКонтакте / 9kino.live