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Поезда из Лавриков и Капитолово в Девяткино с трудом уместили пассажиров

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Давка произошла из-за сокращения количества электричек.

Жители Ленинградской области, следующие в Девяткино из деревень Лаврики и Капитолово на электричке, вынуждены терпеть поездку в некомфортных условиях. Во время эпидемии в вагонах не протолкнуться: некоторым приходится ожидать следующего рейса. Видео с ситуацией на платформах поделились в социальных сетях.

Большой поток пассажиров связан с тем, что на время ограничений по коронавирусу РЖД сократило число поездов более чем в два раза.


Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района добивается от РЖД ремонта путепроводов.

Видео: ВКонтакте / 9kino.live

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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