В проведении ремонтных работ нуждаются мост на Папулу через железнодорожные пути, мосты в Выборгский поселок и Монрепо. Все объекты находятся в зоне ответственности РЖД.

Администрация Выборгского района добивается от РЖД ремонта путепроводов

В проведении ремонтных работ нуждаются мост на Папулу через железнодорожные пути, мосты в Выборгский поселок и Монрепо. Все объекты находятся в зоне ответственности РЖД.

Председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ администрации МО "Выборгский район" Сергей Петров отметил, что вышеперечисленные объекты не переданы в собственность муниципалитета. Собственник, ОАО "РЖД", не содержит мосты надлежащим образом, что приводит к ухудшению их технического состояния.

Районной администрацией проводится постоянная претензионная работа, направлен ряд уведомлений о необходимости приведения мостов в нормативное состояние. Также отправлены обращения в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования.

Напомним, в результате продолжительной работы администрации, предписаний прокуратуры и ГИБДД собственником моста на Папулу, ОАО "РЖД", в 2017 году был осуществлен частичный ремонт. Осенью этого же года Зеленогорская дистанция пути была привлечена к административной ответственности за неисполнение предписаний.

Со стороны администрации МО "Выборгский район" продолжается планомерная претензионная работа по вышеуказанным объектам.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: Piter.TV