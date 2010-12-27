Поезд из Калининграда в Петербург поменяет вокзал прибытия

Теперь пассажиры будут приезжать не на Витебский, а на Московский вокзал.

Как рассказала пресс-служба ОЖД, с 1 августа 2019 года поезд сообщением "Калининград - Петербург" будет прибывать на Московский вокзал Северной столицы. Завершение маршрута также изменится, поезд будет прибывать раньше – в 14:09 вместо 14:48 часов. В обратном направлении поезд также отправится с Московского вокзала, со 2 августа в 13:25.

При этом поезд будет прибывать по прежнему расписанию на Витебский вокзал с 14 по 29 августа из-за ремонтных работ. Соответственно, обратный рейс Калининград ожидается с Витебского вокзала в 12:26.

С 31 августа поезд вернется на Московский вокзал

"Таким образом, время в пути при поездке из Калининграда в Санкт-Петербург сокращается почти на 40 минут, в обратном направлении – почти на час", - отметили в пресс-службе ОЖД.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на время ПМЭФ-2019 Петербург и Москву свяжут дополнительными "Сапсанами".

Фото: Piter.TV