Сегодня, 17:57
Поезд Деда Мороза прибыл в Великие Луки

Традиционно праздничный состав встретит Рождество в Петербурге.

Великие Луки стали первой точкой на пути следования поезда Деда Мороза по Октябрьской железной дороге в январе, как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). 

Главный зимний волшебник торжественно приветствовал собравшуюся аудиторию, совместно с детьми загадывал желания и поздравлял присутствующих с наступлением нового года, выражая надежду на исполнение заветных мечтаний.

Заключительная остановка путешествия пришлась на столицу России — Москву, где за два дня выставку вагона Деда Мороза на Киевском вокзале посетили около 38 тысяч человек. Далее волшебный экспресс продолжит свое путешествие, сделав остановки на станциях Дно, Великий Новгород и Чудово. Традиционно праздничный состав встретит Рождество в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что с  начала года вокзалы Петербурга обслужили более 34 млн пассажиров.

Видео: пресс-служба ОЖД

Теги: новости россии, ожд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

