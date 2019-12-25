Поезд "Балтиец" отправился в дебютный рейс по "красной" ветке метро

Связаться с машинистом в таком поезде можно по видеокамере. А в кабине водителя поезда есть пульт с цветными мониторами и сенсорным управлением.

Новый поезд "Балтиец" вышел на пути в петербургском метрополитене. Сегодня, 12 ноября, на нем прокатились пассажиры "красной" ветки. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Составы модели "Балтиец" производит российская компания "Трансмашхолдинг". Кресла в вагонах выполнены из из экологичных, износоустойчивых материалов. Сиденья являются раздельными. Раздвижные двери стали шире на 20 сантиметров. В поезде одновременно могут находиться 1,5 тыс. человек.

Связаться с машинистом в таком поезде можно по видеокамере. А в кабине водителя поезда есть пульт с цветными мониторами и сенсорным управлением.

Петербургский метрополитен получит 950 новых вагонов до конца 2031 года. Пока в Северную столицу доставили лишь три современных поезда.

Ранее на Piter.tv: "Ладожскую" могут закрыть на капремонт 8 февраля 2023 года в метро Петербурга.

Фото: администрация Петербурга