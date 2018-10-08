Поезд "Аврора" остановился через 40 минут после отправления с Московского вокзала

Поезда на Московском и Волховстроевском направлениях идут с задержкой в 30 минут.

Поезд "Аврора", стартовав 19 декабря с платформы Московского вокзала в направлении Петербурга, сделал вынужденную остановку спустя 40 минут после отправления. Об этом сообщает "Фонтанка".

Одна из пассажирок рассказала корреспонденту, что "Аврора" встала из-за технических проблем. Женщина добавила, что машинист объяснил, что поезд ожидает электрика. Через десять минут после вынужденной остановки состав продолжил движение.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), пассажиры узнали, что поезд №743, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Москва, остановился на участке Санкт-Петербург-Товарный-Московский — Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский по техническим причинам. Задержка составила около 50 минут. В Telegram-канале ОЖД также упомянуто, что поезда на Московском и Волховстроевском направлениях идут с задержкой в 30 минут.

Напомним, скоростной фирменный поезд "Аврора" курсировал по маршруту Москва — Санкт-Петербург с 1963 по 2010 год. В 2024 году решено возобновить рейсы с использованием нового подвижного состава, учитывая высокий спрос на поездки между двумя мегаполисами. "Аврора" совершает рейсы ежедневно в 06:00 и 13:50 из Москвы и Петербурга. Время в пути занимает 5,5 часа.

Фото: пресс-служба РЖД