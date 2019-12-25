Двухэтажный скоростной поезд "Аврора" презентовали в РЖД

Интерьер поезда оформлен в спокойных оттенках голубого, серого и бежевого цветов, а также оборудован системой мягкого освещения "звездное небо".

Российские железные дороги представили новый двухэтажный скоростной поезд "Аврора". Презентация прошла на Ленинградском вокзале в Москве. В составе поезда предусмотрены вагоны с местами для сидения различной комплектации, включая стандартный и улучшенный варианты, а также вагон СВ и купейный вагон с отдельным купе для пассажиров с ограниченными возможностями. Дополнительно в поезде имеется вагон-бистро. При максимальной вместимости в 15 вагонов, "Аврора" сможет перевозить до 1200 пассажиров одновременно.

Интерьер поезда оформлен в спокойных оттенках голубого, серого и бежевого цветов, а также оборудован системой мягкого освещения "звездное небо". Каждое пассажирское место оснащено индивидуальными розетками и портами USB для зарядки гаджетов. В вагонах повышенной комфортности пассажиры смогут развернуть кресла на 180 градусов, а также воспользоваться отдельным купе с кроватью.

Кроме того, поезд оборудован современными системами кондиционирования и очистки воздуха, биотуалетами, а также дополнительными пространствами для хранения багажа и ручной клади. Вагоны с креслами оборудованы удобными сиденьями с откидными столиками и подставками для ног, а также возможностью регулировки угла наклона спинок кресел.

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Фото: пресс-служба РЖД