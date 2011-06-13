Место действия – "Севкабель Порт".

Крупный поэтический фестиваль "Маяк" планируют провести в Петербурге. Организаторы сообщили нашему изданию, что событие может пройти 31 июня в пространстве "Севкабель Порт".

Общая программа фестиваля будет делиться на две сцены: "Порт" с основной программой и "Прилив" с молодыми и актуальными поэтами. Программа фестиваля еще обновляется.

Программа сцены "Порт" начнётся с паблик-тока о современной поэзии, в которой примут участие книжные обозреватели, драматурги, арт-критики и редакторы журналов, в это время на другой сцене "Прилив" cо своими произведениями выступят Айгель Гайсина (АИГЕЛ), Вадик Королев (OQJAV), Людмила Петрушевская и многие другие. С музыкальными выступлениями ждут певицу Гречку и группу "Курара".

Ранее Piter.tv упоминал о перенесенном на сентябрь музыкальном фестивале St. Fields.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля