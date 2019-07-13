Илья Резник попал в список кандидатов на звание Почетного гражданина Петербурга

Поэт признался, что эта новость стала для него приятной неожиданностью.

Советского и российского поэта, народного артиста России Илью Резника включили в список кандидатов на звание Почетного гражданина Петербурга. В беседе с "Петербургским дневником" он признался, что эта новость стала для него приятной неожиданностью.

Поэт заявил, что у него уже есть несколько законодательных инициатив. В числе прочих – разрешить матерям-одиночкам во время ЧС или пандемии работать неполный рабочий день или в удобные для них часы. При этом заработная плата должна сохраняться в полном объеме.

Еще одно предложение поэта связано с наказанием за жестокое обращение с животными. Резник признался, что не терпит людей, которые издеваются или пытаются уничтожить четвероногих.

Народный артист России также обратил внимание на то, что Северная столица богата талантами. Он заявил, что в городе на Неве проживает много достойных людей, которые заслуживают звания Почетного гражданина Петербурга.

Кроме Ильи Резника в список кандидатов в этом году также попали начальник метро Петербурга Владимир Гарюгин, певица Эдита Пьеха и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

Напомним, Илья Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде, он является блокадным ребенком. Поэт жил в Северной столице 50 лет и посвятил этому городу много стихов и песен.

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