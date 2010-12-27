Поедание грибов снижает вероятность рака простаты

В Японии провели масштабное исследование рациона питания мужчин.

Японские ученые выяснили, что употребление грибов позитивно сказывается на профилактике онкологии. Регулярное употребление в пищу данного продукта снижает риск рака простаты у мужчин. Авторы работы считают, что этот продукт является хорошим источником витаминов, минералов и антиоксидантов.

Особенно угроза минует представителей сильного пола после 50 лет. Риск возникновения опухоли также снижает регулярное употребление мяса и молочной продукции. А вот овощи в ежедневном рационе специалисты советуют ограничить.

В исследовании принимали участие более 36 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. За ними наблюдали в течение продолжительного времени жизни.

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Фото: Pixabay.com

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