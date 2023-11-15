Поджог машины у военкомата на Фонтанке попал на видео

По предварительной информации, женщина шла к военкомату по приказу "сотрудника ФСБ".

В Петербурге у военкомата на набережной Фонтанки пожилая женщина подожгла чужой микроавтобус по пути к военкомату. Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения, кадры есть в распоряжении Piter.tv.

У дома 90 по набережной реки Фонтанки днём 15 ноября пожилая петербурженка совершила поджог белого микроавтобуса. Из ролика видно, как женщина приближается к машине, вынимает из авоськи бутылку, обливает капот и поджигает.

По предварительной информации, женщина шла к военкомату по приказу "сотрудника ФСБ". Когда путь к указанной цели преградил белый микроавтобус, она сказала собеседникам, что не может подойти ближе. Тогда ей приказали поджечь автомобиль.

Когда микроавтобус вспыхнул, 75-летнюю петербурженку до приезда полиции задерживал прохожий.

В сентябре мужчина пытался поджечь военкомат на Крупской.

Видео: Piter.tv